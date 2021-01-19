Правоохранители накрыли 11 криминальных авторитетов, которые встретились в Первомайске Николаевской области для решения вопросов распределения сфер влияния. Сходку злоумышленники спланировали в одном из ресторанов.

В машинах членов группировок из Первомайска и Южноукраинска нашли кучу оружия. Их отвезли в местный районный отдел, сообщили в полиции Украины.

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Задержанных проверяют на причастность к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Что известно о сходке уголовников на Николаевщине

11 представителей двух группировок в возрасте от 21 до 57 лет прибыли 17 января в город на BMW и Mercedes-Benz Vito.



У злоумышленников изъяли ружье / Фото полиции Украины

Обсуждать вопрос распределения сфер влияния мужчины собирались в одном из ресторанов, который открыли несмотря на карантинные ограничения.

Когда же полицейские задержали злоумышленников, у них изъяли:

4 пистолета;

ножи;

ружье 16 калибра и патроны к нему;

более 100 патронов.



Криминальные авторитеты ехали на встречу хорошо вооруженными / Фото полиции Украины

Штраф за нарушение карантинных мероприятий

По факту изъятия оружия следователи начали уголовное производство. А вот владельца кафе, который позволил злоумышленникам собраться, могут оштрафовать на сумму от 34 до 170 тысяч гривен за административное правонарушение. Наказание для него будет выбирать суд.