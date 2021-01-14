В Николаевской области из Казанковской исправительной колонии 13 января сбежали 2 рецидивиста. Преступники скрылись во время сильного снегопада. На обоих беглецах числится 15 судимостей.

Пропажу осужденных заметили утром в 8: 00. Они находились в участке социальной реабилитации колонии. Вероятно, что преступники скрылись ночью. Об этом пишут на одном из местных сайтов.

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Первый беглец

Один из них – 37-летний Руслан Шевченко. На его счету с 2006 года 6 судимостей за кражи и грабеж. При этом его ранее приговаривали к 3 условным срокам и один раз отпустили по амнистии.

В 2018 году Шевченко получил четыре года за кражу и два года находился в Казанковской колонии. Родственники беглеца живут в Вознесенске.

Приметы:

рост 183 сантиметра,

худощавый,

волосы с сединой,

глаза карие,

большой нос,

предплечья и частично кисти в татуировках – череп, карты, корона.

Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, белые кроссовки и темную кепку.

Рецидивист Руслан Шевченко / Фото Преступности.НЕТ

Второй беглец

Второй заключенный – 32-летний Сергей Бойков. Первую из 9 судимостей получил в 12 лет за хулиганство (год тюрьмы с отсрочкой). Потом был осужден за кражу (условный срок в 16 лет), грабеж, нарушение правил административного надзора, разбой.

Ранее получил амнистию по "закону Савченко".

В Казанковской колонии он с 2019 года отбывает трехлетний срок за кражу и подделку документов.

Родственники Бойкова живут в Николаеве.

Приметы:

рост 189 сантиметров,

худощавый,

темно-русые волосы,

карие глаза.

Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, черные кроссовки, темную кепку, на кистях татуировки.

Рецидивист Сергей Бойков / Фото Преступности.НЕТ

Граждан, имеющих информацию о беглецах, просят обратиться по телефонам