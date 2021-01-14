На Николаевщине из тюрьмы сбежали 2 рецидивиста: объявлен розыск
В Николаевской области из Казанковской исправительной колонии 13 января сбежали 2 рецидивиста. Преступники скрылись во время сильного снегопада. На обоих беглецах числится 15 судимостей.
Пропажу осужденных заметили утром в 8: 00. Они находились в участке социальной реабилитации колонии. Вероятно, что преступники скрылись ночью. Об этом пишут на одном из местных сайтов.
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Первый беглец
Один из них – 37-летний Руслан Шевченко. На его счету с 2006 года 6 судимостей за кражи и грабеж. При этом его ранее приговаривали к 3 условным срокам и один раз отпустили по амнистии.
В 2018 году Шевченко получил четыре года за кражу и два года находился в Казанковской колонии. Родственники беглеца живут в Вознесенске.
Приметы:
- рост 183 сантиметра,
- худощавый,
- волосы с сединой,
- глаза карие,
- большой нос,
- предплечья и частично кисти в татуировках – череп, карты, корона.
Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, белые кроссовки и темную кепку.
Рецидивист Руслан Шевченко / Фото Преступности.НЕТ
Второй беглец
Второй заключенный – 32-летний Сергей Бойков. Первую из 9 судимостей получил в 12 лет за хулиганство (год тюрьмы с отсрочкой). Потом был осужден за кражу (условный срок в 16 лет), грабеж, нарушение правил административного надзора, разбой.
Ранее получил амнистию по "закону Савченко".
В Казанковской колонии он с 2019 года отбывает трехлетний срок за кражу и подделку документов.
Родственники Бойкова живут в Николаеве.
Приметы:
- рост 189 сантиметров,
- худощавый,
- темно-русые волосы,
- карие глаза.
Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, черные кроссовки, темную кепку, на кистях татуировки.
Рецидивист Сергей Бойков / Фото Преступности.НЕТ
Граждан, имеющих информацию о беглецах, просят обратиться по телефонам
- 0968182355,
- 0938358960,
- 0969731686,
- 0979193575.
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