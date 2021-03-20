В Николаевской области 19 – 20 марта спасатели дважды привлекались к тушению пожаров в жилых зданиях. В результате возгораний погибли два человека, еще одного мужчину с ожогами госпитализировали.

В двух случаях прибывавшим на место происшествия пожарным удавалось относительно быстро справиться с пламенем. Дополнительно там работали сотрудники полиции и работники медицинской службы.

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Первый случай пожара

Первый случай зафиксировали 19 марта по улице Горького села Градовка Веселиновской ОТГ Вознесенского района.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 17:38. В Службу спасения позвонила соседка, которая увидела дым из окон здания.

Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили тело 70-летней женщины в комнате дома. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Пожар на площади 3 квадратных метра ликвидировали в 18:09.



На Николаевщине пожар в жилом доме / Фото ГСЧС

Второй случай возгорания

Второй случай произошел 20 марта в 02:03 по улице Покровского села Сергеевское Братской ОТГ Вознесенского района области.

Пожарные, приехавшие на место происшествия, установили, что в результате пожара в жилом доме погиб 26-летний мужчина. Еще один получил ожоги головы, шеи и рук II – III степени, его госпитализировали.

Спасателям удалось потушить пламя в 03:40 на площади 40 квадратных метров. Они не допустили переброс огня на рядом расположенные хозяйственные постройки.

Вероятной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

К слову! Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания.