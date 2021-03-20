На Николаевщине горели жилые дома: есть погибшие и пострадавшие – фото
В Николаевской области 19 – 20 марта спасатели дважды привлекались к тушению пожаров в жилых зданиях. В результате возгораний погибли два человека, еще одного мужчину с ожогами госпитализировали.
Источник:ГСЧС
В двух случаях прибывавшим на место происшествия пожарным удавалось относительно быстро справиться с пламенем. Дополнительно там работали сотрудники полиции и работники медицинской службы.
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Первый случай пожара
Первый случай зафиксировали 19 марта по улице Горького села Градовка Веселиновской ОТГ Вознесенского района.
Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 17:38. В Службу спасения позвонила соседка, которая увидела дым из окон здания.
Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили тело 70-летней женщины в комнате дома. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Пожар на площади 3 квадратных метра ликвидировали в 18:09.
На Николаевщине пожар в жилом доме / Фото ГСЧС
Второй случай возгорания
Второй случай произошел 20 марта в 02:03 по улице Покровского села Сергеевское Братской ОТГ Вознесенского района области.
Пожарные, приехавшие на место происшествия, установили, что в результате пожара в жилом доме погиб 26-летний мужчина. Еще один получил ожоги головы, шеи и рук II – III степени, его госпитализировали.
Спасателям удалось потушить пламя в 03:40 на площади 40 квадратных метров. Они не допустили переброс огня на рядом расположенные хозяйственные постройки.
Вероятной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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