На Николаевщине произошло ДТП, которое унесло жизни старшего сержанта полиции Рустама Шохужаева. Известно, что полицейский ехал на собственном авто и попал в аварию.

Недавно полицейскому исполнилось 27 лет. Об этом сообщает Патрульная полиция в фейсбуке.

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Детали аварии

Правоохранители установили, что Рустам Шохужаев не справился с управлением автомобиля.

Утром патрульный ехал на собственном авто, не справился с управлением и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни,

– объяснили в полиции.

Рустам вступил в ряды патрульной полиции Николаевщины в 2015 году, с честью и достоинством он верно служил украинскому народу.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Рустама Шохужаева.