На Николаевщине в ДТП трагически погиб полицейский
На Николаевщине произошло ДТП, которое унесло жизни старшего сержанта полиции Рустама Шохужаева. Известно, что полицейский ехал на собственном авто и попал в аварию.
Недавно полицейскому исполнилось 27 лет. Об этом сообщает Патрульная полиция в фейсбуке.
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Детали аварии
Правоохранители установили, что Рустам Шохужаев не справился с управлением автомобиля.
Утром патрульный ехал на собственном авто, не справился с управлением и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни,
– объяснили в полиции.
Рустам вступил в ряды патрульной полиции Николаевщины в 2015 году, с честью и достоинством он верно служил украинскому народу.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Рустама Шохужаева.
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