В городе Первомайск Николаевской области 22 марта депутат территориальной общины выстрелил в мужчину из пистолета. Стычка произошла из-за замечания касательно спиленного дерева.

В полицию касательно выстрела обратились примерно в 21:20. Сообщили, что 44-летний житель поселка Бандурка в Первомайском районе получил огнестрельное ранение ноги.

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Детали конфликта

Инцидент произошел рядом с железнодорожным переездом под поселком. Там 46-летний депутат местного ОТО сделал замечание касательно спиленного дерева и произошел спор.

У народного избранника возник конфликт с 4 местными жителями. Когда началась схватка, депутат защищаясь достал травматический пистолет и выстрелил в одного из оппонентов.

Расследование

Правоохранители изъяли пистолет и открыли уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Также по делу назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Депутату может грозить наказание в виде 850 гривен штрафа или общественных работ на срок до 200 часов. Также возможны исправительные работы на срок до 12 месяцев.

Обратите внимание! В центре Одессы 7 марта началась драка между двумя компаниями. Впоследствии 32-летний участник конфликта открыл огонь из травматического оружия и попал в 3 человек.