Эпическая авария произошла 29 декабря в селе Подлесное Новоодесского района Николаевской области. Микроавтобус "БАЗ", следовавший из Новой Одессы в Сафроновку, выехал с дороги и заехал во двор частного дома.

Подробности инцидента сообщили в полиции Николаевской области. По данным правоохранителей, во время ДТП в салоне транспорта находились 15 пассажиров и водитель.

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Что известно об аварии

В результате ДТП травмы получили 59-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Как выяснили следователи, водитель микроавтобуса не смог удержать транспортное средство на дороге и съехал с нее. "БАЗ" протаранил забор частного домовладения и оказался на дне пустого бассейна.

На месте происшествия работали медики скорой и следователи. Правоохранители открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Если водителя автобуса признают виновным, ему грозит до 3 лет ограничения свободы.



Автобус получил серьезные повреждения / Фото полиции Николаевщины