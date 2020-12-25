В Николаеве на территории нефтебазы 25 декабря произошел конфликт между новым и старым владельцем частной фирмы. Бизнесмены мирно разобраться не могут, потому вызвали полицию.

Как сообщает сайт "Преступности.Нет" новый директор прибыл на рабочее место с решением суда и группой неизвестных и якобы захватил предприятие, которое занимается хранением нефти. Речь идет о компании "Глобал-Инвест".

Читайте также ГБР разоблачило контрабанду брендовых товаров на 40 миллионов подь видом елок

Очевидно, что это банальный хозяйственный спор, к которому, как это принято в Украине, привлекают частные силовые структуры.

Полицию вызвал бывший директор, когда увидел, что на его место прибыла замена.

Что известно о сторонах конфликта

Согласно данным OpenData, 21 декабря у предприятия в очередной раз сменился собственник. Им стала компания "Макском Девелопмент ЛТД".

До этого, с мая 2019 года предприятием владели Айказ Овасафян и компания "Эллис Трейд Энд Фаненс", зарегистрированная на Британских Виргинских островах – это оффшорная зона.

Новые владельцы сменили директора и юридический адрес предприятия, но похоже старый владелец не согласен с таким решением.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дела.