В Николаеве захватили нефтебазу: новый директор приехал с "группой поддержки" и решением суда
В Николаеве на территории нефтебазы 25 декабря произошел конфликт между новым и старым владельцем частной фирмы. Бизнесмены мирно разобраться не могут, потому вызвали полицию.
Как сообщает сайт "Преступности.Нет" новый директор прибыл на рабочее место с решением суда и группой неизвестных и якобы захватил предприятие, которое занимается хранением нефти. Речь идет о компании "Глобал-Инвест".
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Очевидно, что это банальный хозяйственный спор, к которому, как это принято в Украине, привлекают частные силовые структуры.
Полицию вызвал бывший директор, когда увидел, что на его место прибыла замена.
Что известно о сторонах конфликта
Согласно данным OpenData, 21 декабря у предприятия в очередной раз сменился собственник. Им стала компания "Макском Девелопмент ЛТД".
До этого, с мая 2019 года предприятием владели Айказ Овасафян и компания "Эллис Трейд Энд Фаненс", зарегистрированная на Британских Виргинских островах – это оффшорная зона.
Новые владельцы сменили директора и юридический адрес предприятия, но похоже старый владелец не согласен с таким решением.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дела.
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