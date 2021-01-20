Lexus бывшего парламентария и представителя партии БПП Александра Жолобецкого остановили сотрудники полиции Николаева после сообщения граждан о якобы нетрезвом водителе. Закончилась эта история скандалом и вероятным избиением политика.

Конфликт между полицией и бывшим нардепом произошел вечером 19 января. По данным издания Новости-N, Жолобецкий сначала якобы отказался общаться с патрульными и даже пытался убежать.

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Правоохранителям пришлось догонять Lexus во второй раз.

Что известно о задержании бывшего нардепа Жолобецкого в Николаеве

Политик якобы отказался проходить тест на опьянение и ехать в лабораторию, а также настаивал на том, чтобы его отпустили домой. При этом он апеллировал к полицейских тем, что у них нет никаких доказательств его нетрезвого состояния.

Копы же говорили, что мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

По видео невозможно понять, действительно ли Жолобецкий был пьян, поскольку разговаривал он довольно внятно.

Политика принудительно отвезли в Заводское отделение полиции, где он на повышенных тонах продолжил общаться с полицейскими.

Жолобецкий утверждал, что работники МВД разбили ему нос. Но копы при этом говорили, что "на улице гололед".

Смотрите видео задержания бывшего нардепа Жолобецкого:

Впоследствии задержанного отпустили, составив на него 3 протокола и еще один на его жену. Никаких официальных обвинений экс-нардепа в нападении на полицейских не выдвинули. А вот за управление машиной в нетрезвом состоянии, отказ предъявлять водительское удостоверение и невыполнение требования об остановке мужчину могут наказать.

Жену политика собираются привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.

Смотрите видео конфликта экс-нардепа с полицейскими в участке: