В Николаеве вводят спецпропуска на общественный транспорт
В Николаеве с 24 марта ужесточают карантинные ограничения. Также городские власти решили ввести специальные пропуска для проезда в общественном транспорте.
Источник:фейсбук Александра Сенкевича
Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 22 марта. Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Сенкевич.
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Предприятиям нужно оформить пропуска своим работникам
Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам. Для этого нужно воспользоваться электронной системой на сайте Николаевского горсовета.
Предыдущие пропуска уже не действительны
Сенкевич отметил, что предыдущие пропуска, которые выдавали в прошлом году, уже не действительны. Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код, а его копия будет храниться в специальной базе на сайте.
После регистрации пропуск придет на электронную почту. Ее нужно носить постоянно для проезда, вместе с документами, подтверждающими личность.
В Николаеве вводят жесткий карантин
Отметим, что с 24 марта в Николаеве вводят жесткий карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом. Пока эти правила будут действовать до 4 апреля.
Что будет запрещено:
- работа учреждений культуры – кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;
- работа ярмарок "выходного дня";
- проведение религиозных богослужений, если в помещении – более 1 человека на 10 квадратных метров;
- проведение массовых;
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
- заведения общественного питания будут работать только на вынос.
Какова ситуация с коронавирусом в Николаевской области?
По состоянию на 23 марта в регионе выявили 49 004 случая коронавируса, из них 943 – летальные. Выздоровели – 40 40 749 человек.
Данные СНБО
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