В Николаеве с 24 марта ужесточают карантинные ограничения. Также городские власти решили ввести специальные пропуска для проезда в общественном транспорте.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 22 марта. Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Сенкевич.

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Предприятиям нужно оформить пропуска своим работникам

Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам. Для этого нужно воспользоваться электронной системой на сайте Николаевского горсовета.

Предыдущие пропуска уже не действительны

Сенкевич отметил, что предыдущие пропуска, которые выдавали в прошлом году, уже не действительны. Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код, а его копия будет храниться в специальной базе на сайте.

После регистрации пропуск придет на электронную почту. Ее нужно носить постоянно для проезда, вместе с документами, подтверждающими личность.

В Николаеве вводят жесткий карантин

Отметим, что с 24 марта в Николаеве вводят жесткий карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом. Пока эти правила будут действовать до 4 апреля.

Что будет запрещено:

работа учреждений культуры – кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;

работа ярмарок "выходного дня";

проведение религиозных богослужений, если в помещении – более 1 человека на 10 квадратных метров;

проведение массовых;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

заведения общественного питания будут работать только на вынос.