В Николаеве водитель микроавтобуса не большой скорости едва не сбил пешехода с ребенком, а потом набросился на него с кулаками. Пострадавший шел через "зебру". Это произошло 20 января.

Вероятно, напуганный человек что-то начал говорить в сторону водителя – тот выскочил из Mercedes и несколько раз его ударил. С пешеходом была маленькая девочка, которую он держал за руку. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

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В конфликт вмешалась женщина, а также другие водители. Нападающий, который очевидно очень спешил, сел в свой автомобиль и поехал дальше. Номера машины – ВЕ5693ЕК.

В Николаеве водитель набросился на пешехода с ребенком: смотрите видео

Ранее сайт 24 канала сообщал, что в Киеве 19 января Mitsubishi сбил женщину, которая переходила дорогу на "зеленый". Пострадавшую отвезли в больницу.