В Николаеве ужесточили карантинные ограничения до 3 апреля. Это сделали для того, чтобы сбить новую волну COVID-19 и избежать попадания в красную зону.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал с пониманием отнестись к ограничениям и максимально их соблюдать.

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В области сложная ситуация с коронавирусом

На сейчас у нас очень плохая ситуация по COVID-19 в области, особенно в городе Николаеве. Было принято решение об усилении мер по противодействию коронавирусу. Надеюсь, что эти меры позволят нам не попасть в красную зону,

– подчеркнул чиновник.

Он отметил, что следующие 10 дней могут быть решающими: "Мы должны сбить показатели заболеваемости".

Виталий Ким пояснил, что в случае, когда область попадет в красную зону, то введут все ограничения полной изоляции, и это продлится три недели.

Именно поэтому власть будет жестко контролировать работу ночных заведений и перевозчиков. В то же время рынкам позволят работать при условии соблюдения всех мер безопасности.

Обратите внимание! По состоянию на 24 марта Николаевщина находится в оранжевой зоне карантина.

Карантин в Украине: коротко

В Украине действует адаптивный карантин.

По состоянию на 24 марта большинство областей находятся в оранжевой зоне.

В красной зоне карантина: Киев и Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черниговская, Сумская области.



Зоны карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала