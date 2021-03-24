В Николаеве усилили карантин, чтобы не попасть в красную зону
В Николаеве ужесточили карантинные ограничения до 3 апреля. Это сделали для того, чтобы сбить новую волну COVID-19 и избежать попадания в красную зону.
Источник:Виталий Ким в Фейсбуке
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал с пониманием отнестись к ограничениям и максимально их соблюдать.
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В области сложная ситуация с коронавирусом
На сейчас у нас очень плохая ситуация по COVID-19 в области, особенно в городе Николаеве. Было принято решение об усилении мер по противодействию коронавирусу. Надеюсь, что эти меры позволят нам не попасть в красную зону,
– подчеркнул чиновник.
Он отметил, что следующие 10 дней могут быть решающими: "Мы должны сбить показатели заболеваемости".
Виталий Ким пояснил, что в случае, когда область попадет в красную зону, то введут все ограничения полной изоляции, и это продлится три недели.
Именно поэтому власть будет жестко контролировать работу ночных заведений и перевозчиков. В то же время рынкам позволят работать при условии соблюдения всех мер безопасности.
Карантин в Украине: коротко
- В Украине действует адаптивный карантин.
- По состоянию на 24 марта большинство областей находятся в оранжевой зоне.
- В красной зоне карантина: Киев и Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черниговская, Сумская области.
Зоны карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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