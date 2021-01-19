Будем резать ваших родных: в Николаеве угрожают расправой ЛГБТ-активистам
В Николаеве ЛГБТ-активисты получили очередной месседж от гомофобов – пришло письмо на электронную почту с угрозами. Обещают, что будут жечь дома и резать родных и близких этих людей.
Анонимы подчеркнули, что на это они получили "благословение от духовных наставников". Об этом рассказывают сами ЛГБТ-активисты в фейсбуке, передает 24 канал.
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Приводим текст письма в оригинале:
Гомофобы также прислали видео на котором собраны любительские кадры издевательств с флага ЛГБТ-сообщества и насилия над людьми. В конце ролика парень в балаклаве "отдает дань Солнцу" – то есть "зигует", как это делают представители неонацистов.
В ЛГБТ-сообществе считают, что эти угрозы всего лишь травля и метод запугивания активистов.
Но это не сработает: мы и дальше будем менять эту страну, потому что это и наша Родина тоже. И это наш город, из которого мы, несмотря на ваше желание, никуда не уедем,
– говорится в сообщении.
28 декабря на почтовый адрес этой же организации поступило письмо с угрозой "взорвать" главный офис – полиция взрывчатку не нашла.
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