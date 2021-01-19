В Николаеве ЛГБТ-активисты получили очередной месседж от гомофобов – пришло письмо на электронную почту с угрозами. Обещают, что будут жечь дома и резать родных и близких этих людей.

Анонимы подчеркнули, что на это они получили "благословение от духовных наставников". Об этом рассказывают сами ЛГБТ-активисты в фейсбуке, передает 24 канал.

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Приводим текст письма в оригинале:

Бегите свиньи.

Вы позорите нацию позорите страну, позорите наш город.

Не за то полегла Небесная Сотня. Не за то каждый день гибнут на фронте наши братья.

Теперь вы решили осквернить нашу веру. Опозорили нашу родную церковь, которая только стряхнула с себя многолетнее иго Московского патриархата. Вашему богохульству не будет прощения.

Уведомление о минировании – только предупреждение.

Мы получили благословение от наших духовных наставников и теперь нас ничто не сдерживает.

Мы будем отлавливать вас по одному. На вечерних улицах, во дворах и в подъездах. Мы будем жечь ваши дома, резать ваших родных и близких. Отныне вы всегда будете оглядываться.

Мы объявляем сафари.

Гомофобы также прислали видео на котором собраны любительские кадры издевательств с флага ЛГБТ-сообщества и насилия над людьми. В конце ролика парень в балаклаве "отдает дань Солнцу" – то есть "зигует", как это делают представители неонацистов.

В ЛГБТ-сообществе считают, что эти угрозы всего лишь травля и метод запугивания активистов.

Но это не сработает: мы и дальше будем менять эту страну, потому что это и наша Родина тоже. И это наш город, из которого мы, несмотря на ваше желание, никуда не уедем,

– говорится в сообщении.

28 декабря на почтовый адрес этой же организации поступило письмо с угрозой "взорвать" главный офис – полиция взрывчатку не нашла.