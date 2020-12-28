Полицейские Николаева изъяли у мужчины наркотиков на 250 тысяч: фото
На съемной квартире у 24-летнего жителя Новоодесского района Николаева нашли огромное количество наркотических препаратов. О вероятной преступной деятельности мужчины правоохранители узнали от хозяйки квартиры.
Именно женщина, которая сдавала в аренду жилье, обнаружила запрещенные вещества в квартиранта. Об этом сообщили в полиции Николаева.
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После получения от нее вызова, следователи сразу прибыли на неотложный обыск.
Что известно о разоблачении торговца наркотиками в Николаеве
Мужчина хранил наркотики в квартире, которую арендовал / Фото пресс-службы Нацполиции Украины
По данным полиции, когда женщина пришла проверить условия проживания арендатора без его ведома, она увидела в одной из комнат наркотики.
Уже во время следственных действий правоохранители нашли:
- 400 пластиковых колб с психотропами;
- 250 граммов амфетамина;
- 150 граммов каннабиса;
- зип пакеты с наркотическими солями;
- электронные весы.
Также у мужчины нашли 20 тысяч пакетов для фасовки и 90 рулонов изоленты, посуд и пластиковые емкости для фасовки наркотиков.
Полицейские утверждают, что подозреваемый хотел продавать товар путем закладок.
Стоимость изъятых у него наркотиков составляет около 250 тысяч гривен.
Если вину подозреваемого в приобретении, хранении и распространении наркотиков докажут в суде, ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
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