На съемной квартире у 24-летнего жителя Новоодесского района Николаева нашли огромное количество наркотических препаратов. О вероятной преступной деятельности мужчины правоохранители узнали от хозяйки квартиры.

Именно женщина, которая сдавала в аренду жилье, обнаружила запрещенные вещества в квартиранта. Об этом сообщили в полиции Николаева.

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После получения от нее вызова, следователи сразу прибыли на неотложный обыск.

Что известно о разоблачении торговца наркотиками в Николаеве



Мужчина хранил наркотики в квартире, которую арендовал / Фото пресс-службы Нацполиции Украины

По данным полиции, когда женщина пришла проверить условия проживания арендатора без его ведома, она увидела в одной из комнат наркотики.

Уже во время следственных действий правоохранители нашли:

400 пластиковых колб с психотропами;

250 граммов амфетамина;

150 граммов каннабиса;

зип пакеты с наркотическими солями;

электронные весы.

Также у мужчины нашли 20 тысяч пакетов для фасовки и 90 рулонов изоленты, посуд и пластиковые емкости для фасовки наркотиков.

Полицейские утверждают, что подозреваемый хотел продавать товар путем закладок.

Стоимость изъятых у него наркотиков составляет около 250 тысяч гривен.

Если вину подозреваемого в приобретении, хранении и распространении наркотиков докажут в суде, ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.



Полицейские выясняют сообщников задержанного / Фото пресс-службы Нацполиции Украины