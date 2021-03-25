Спецназовцы в Николаевской области задержали группу наркоторговцев: они сбывали метадон – фото
Правоохранители Николаевской области совместно со спецподразделениями разоблачили группу наркоторговцев. В ее состав входили не менее 6 человек. За месяц они сбывали почти 10 тысяч доз.
Источник:полиция Николаевщины
По информации правоохранителей, заработок злоумышленников достигал полумиллиона гривен в месяц. В состав преступной группы входили люди в возрасте от 31 до 52 лет.
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Их задержали 23 марта во время спецоперации силовики с кинологами. В частности, привлекли спецподразделение КОРД и роту полиции особого назначения.
Что выяснили полицейские
- Во время досудебного следствия установили, что наркобизнесом руководили две женщины из Николаева. Они наладили торговлю метадоном.
- Наркотическое вещество им поставлял 52-летний житель Одессы.
Полицейские задержали наркоторговцев / Фото Национальной полиции
- Дилеры контролировали деятельность членов группы и распределение денежных средств.
- Мужчины, которые были в "команде", охраняли и контролировали розничных торговцев.
Полицейские задержали наркоторговцев / Фото Национальной полиции
Что известно о сбыте наркотиков
Сбывали "товар" в Южноукраинске и в Первомайском.
Известно, что за месяц группировка могла сбыть до 10 тысяч доз, а количество их клиентов превышало 100 человек,
– сообщили в полиции.
Правоохранители провели 10 обысков у фигурантов этого дела. Они изъяли несколько литров метадона, мобильные телефоны, банковские и скретч-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, которыми пользовались наркосбытчики во время незаконной деятельности.
Вещественные доказательства, которые изъяли у преступников / Фото Национальной полиции
Также они обнаружили черновые записи с распределением доходов между участниками группы и клиентской базой, деньги и другие вещественные доказательства.
Вещественные доказательства, которые изъяли у преступников / Фото Национальной полиции
Какое наказание за сбыт наркотиков
4 правонарушителей, в том числе одну из лидеров, уже задержали. Они извещены о подозрении в сбыте наркотических средств по предварительному сговору.
Задержали одну из лидеров группировки / Фото Национальной полиции
В ближайшее время изберут меру пресечения. Согласно Уголовному кодексу, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Относительно других участников наркотической группировки ведется расследование.
Остальные участники дела / Фото Национальной полиции
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