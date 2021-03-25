Правоохранители Николаевской области совместно со спецподразделениями разоблачили группу наркоторговцев. В ее состав входили не менее 6 человек. За месяц они сбывали почти 10 тысяч доз.

По информации правоохранителей, заработок злоумышленников достигал полумиллиона гривен в месяц. В состав преступной группы входили люди в возрасте от 31 до 52 лет.

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Их задержали 23 марта во время спецоперации силовики с кинологами. В частности, привлекли спецподразделение КОРД и роту полиции особого назначения.

Что выяснили полицейские

Во время досудебного следствия установили, что наркобизнесом руководили две женщины из Николаева. Они наладили торговлю метадоном.

Наркотическое вещество им поставлял 52-летний житель Одессы.



Полицейские задержали наркоторговцев / Фото Национальной полиции

Дилеры контролировали деятельность членов группы и распределение денежных средств.

Мужчины, которые были в "команде", охраняли и контролировали розничных торговцев.



Полицейские задержали наркоторговцев / Фото Национальной полиции

Что известно о сбыте наркотиков

Сбывали "товар" в Южноукраинске и в Первомайском.

Известно, что за месяц группировка могла сбыть до 10 тысяч доз, а количество их клиентов превышало 100 человек,

– сообщили в полиции.

Правоохранители провели 10 обысков у фигурантов этого дела. Они изъяли несколько литров метадона, мобильные телефоны, банковские и скретч-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, которыми пользовались наркосбытчики во время незаконной деятельности.



Вещественные доказательства, которые изъяли у преступников / Фото Национальной полиции

Также они обнаружили черновые записи с распределением доходов между участниками группы и клиентской базой, деньги и другие вещественные доказательства.



Вещественные доказательства, которые изъяли у преступников / Фото Национальной полиции

Какое наказание за сбыт наркотиков

4 правонарушителей, в том числе одну из лидеров, уже задержали. Они извещены о подозрении в сбыте наркотических средств по предварительному сговору.



Задержали одну из лидеров группировки / Фото Национальной полиции

В ближайшее время изберут меру пресечения. Согласно Уголовному кодексу, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Относительно других участников наркотической группировки ведется расследование.



Остальные участники дела / Фото Национальной полиции

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