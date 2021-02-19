Выбивали 37 тысяч долларов: в Николаеве "Альфа" задержала членов банды – фото
Бойцы СБУ провели спецоперацию по разоблачению и задержанию членов группировки, которая терроризировала жителей Николаевской области. Злоумышленники занимались наполнением "общака" местного криминалитета.
Источник:Пресс-служба СБУ
По данным следствия, группировка, членов которой задержали с помощью бойцов спецподразделения "Альфа", требовала немалые деньги у предпринимателей.
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Угрожали злоумышленники жителям области физической расправой.
Изъяли оружие
Бойцы "Альфы" задержали членов бандитской группировки / Фото пресс-службы СБУ
- Двух главарей банды, за которыми следили оперативники, вытащили из машины и положили лицом в землю бойцы "Альфы".
- У них изъяли два боевых пистолета.
Правоохранители задокументировали, что фигуранты дела "выбивали" у одного из бизнесменов почти 37 тысяч долларов. Деньги должны были бы пойти на содержание "воров в законе", а также осужденных преступников.
По факту вымогательства продолжаются следственные действия. Сейчас следователи устанавливают всех участников банды и пытаются их задержать и привлечь к ответственности.
Также правоохранители проверяют информацию о причастности задержанных к совершению других тяжких преступлений.
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