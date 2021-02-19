Бойцы СБУ провели спецоперацию по разоблачению и задержанию членов группировки, которая терроризировала жителей Николаевской области. Злоумышленники занимались наполнением "общака" местного криминалитета.

По данным следствия, группировка, членов которой задержали с помощью бойцов спецподразделения "Альфа", требовала немалые деньги у предпринимателей.

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Угрожали злоумышленники жителям области физической расправой.

Изъяли оружие



Бойцы "Альфы" задержали членов бандитской группировки / Фото пресс-службы СБУ

Двух главарей банды, за которыми следили оперативники, вытащили из машины и положили лицом в землю бойцы "Альфы".

У них изъяли два боевых пистолета.

Правоохранители задокументировали, что фигуранты дела "выбивали" у одного из бизнесменов почти 37 тысяч долларов. Деньги должны были бы пойти на содержание "воров в законе", а также осужденных преступников.

По факту вымогательства продолжаются следственные действия. Сейчас следователи устанавливают всех участников банды и пытаются их задержать и привлечь к ответственности.

Также правоохранители проверяют информацию о причастности задержанных к совершению других тяжких преступлений.