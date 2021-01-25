Утро первого рабочего дня началось для одного из жителей Николаева крайне неприятно. На него напал неизвестный, который забрал машину и уехал.

Украденный Hyundai патрульные полицейские задержали через 10 минут неподалеку от места преступления. Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ".

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Злоумышленника задержали, ему грозит от трех до пяти лет ограничения свободы или такой же срок заключения.

Сыграл в GTA

События, которые напоминают популярную игру Grand Theft Auto, произошли около 6 утра на Центральном проспекте.

Когда владелец легковушки подходил к своей машине, к нему подбежал мужчина в нижнем белье.

Нападавший нанес мужчине несколько ударов, после чего сел в машину и уехал.

После того, как на место происшествия прибыли правоохранители, патрульные получили ориентировку и начали поиски угнанной машины. Уже через несколько минут они увидели припаркованный Hyundai на одном из перекрестков.

Злоумышленника задержали. За угон машины открыли уголовное дело.