В Николаеве раздетый мужчина избил автовладельца и угнал машину
Утро первого рабочего дня началось для одного из жителей Николаева крайне неприятно. На него напал неизвестный, который забрал машину и уехал.
Украденный Hyundai патрульные полицейские задержали через 10 минут неподалеку от места преступления. Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ".
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Злоумышленника задержали, ему грозит от трех до пяти лет ограничения свободы или такой же срок заключения.
Сыграл в GTA
- События, которые напоминают популярную игру Grand Theft Auto, произошли около 6 утра на Центральном проспекте.
- Когда владелец легковушки подходил к своей машине, к нему подбежал мужчина в нижнем белье.
- Нападавший нанес мужчине несколько ударов, после чего сел в машину и уехал.
После того, как на место происшествия прибыли правоохранители, патрульные получили ориентировку и начали поиски угнанной машины. Уже через несколько минут они увидели припаркованный Hyundai на одном из перекрестков.
Злоумышленника задержали. За угон машины открыли уголовное дело.
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