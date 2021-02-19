В Николаеве полиция проводит массовые обыски у чиновников Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета. Дело касается нанесения ущерба бюджету в размере более чем на 2 миллионов гривен.

В течение 19 февраля правоохранители провели 11 обысков не только по месту работы чиновников, но и дома.

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Как работала преступная схема

По данным полиции, должностные лица Департамента ЖКХ горсовета Николаева и коммунальных предприятий города разработали схему присвоения средств государственного и местного бюджетов. Они дублировали выполненные работы, завышая их объемы или частично не выполняя их.

Правоохранители установили, что действия чиновников нанесли ущерб более чем на 2 миллиона гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Если вину чиновников докажут, им грозит:

до 5 лет ограничения свободы;

до 8 лет лишения свободы.

В Николаеве правоохранители провели массовые обыски у чиновников / Фото Нацполиции