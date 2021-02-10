В Николаеве не утихают политические перипетии с участием представителей "Оппозиционной партии – За жизнь". На этот раз депутаты Максим Невенчанный и Александр Медведев устроили спор прямо в городском совете.

Спор вспыхнул, когда политики общались относительно формы пояснительных записок к проектам решения. Это произошло 9 февраля на заседании комиссии по этике.

К теме Депутаты ОПЗЖ выступали на русском: мэр Николаева взялся за синхронный перевод – видео

На заседание, в частности, пришел депутат ОПЗЖ Максим Невенчаный – несмотря на то, что он не входит в эту комиссию. Политик начал задавать вопросы докладчику из аппарата горсовета.

Председатель комиссии Елена Киселева обратилась к нему. "Я предлагаю не отвлекаться на лиц, при всем уважении, имеющих право совещательного голоса", – сказала она.

Почему поссорились Невенчаный с Медведевым

Невенчаный не согласился, подчеркивая, что имеет право высказать свое мнение. На это резко отреагировал его однопартиец Александр Медведев. "Перестань, не базарь", – обратился тот к коллеге.

В конце концов, председатель комиссии таки предоставила слово Невенчанному. В начале своего выступления он подчеркнул, что механизм подачи проекта решения депутатом является сложным. Однако Медведев не дал ему завершить мысль.

Ты приходишь как депутат городского совета. Кладешь своим корявым почерком написанное решение и говоришь: "Будьте добры",

- отметил политик.

Невенчаный ответил, что "почерк не был корявым". В ответ Медведев сказал, что "просто говорит, как надо делать". Его однопартиец сказал, что этого не нужно.

"Аппарату совета дали задание, он для того и существует, чтобы тебе правильно разработать этот вопрос", – подытожил Медведев. После этого вмешалась Киселева и прекратила ссору.

Словесная перепалка на заседании комиссии: смотрите видео "НикВести"

Невенчаный – в базе "Миротворца"

Ранее Максим Невенчаный загремел в базу "Миротворца". В своем фейсбуке мужчина опубликовал сообщение с новогодним поздравлением российского президента Путина.

В базе "Миротворца" политика называют пропагандистом "русского мира", провокатором и пособником российских оккупантов. А также обвиняют в том, что отрицает агрессию со стороны России.