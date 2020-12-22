В Николаеве полиция накрыла онлайн-порностудию, которую организовал 30-летний местный житель. Здесь работали 15 девушек, которые демонстрировали клиентам эротические и порнографические сцены, за что получали до 100 долларов за пол часа.

Вместе с организатором порностудии работали также две администраторши. Об этом сообщает полиция.

Интересно Полиция накрыла в Херсоне порностудии со значительными доходами: фото

Организовали онлайн-порностудию в арендованном офисном помещении, которое оборудовали соответствующим интерьером и нужной для "работы" техникой.

За свою работу девушки-модели могли получать до 100 долларов за полчаса, а их "рабочий день" иногда продолжался и более 16 часов.



Онлайн-порностудия в Николаеве / Фото полиции

Что интересно, услуги предоставляли преимущественно иностранцам. Поэтому все девушки должны были владеть английским языком, а вот на украинском или русском разговаривать им запрещали.

За это и много других "нарушений", как вот украинская или русская музыка в эфире, еда на рабочем месте и другое, "трудовой договор" предусматривал систему штрафов.

Правоохранители изъяли всю компьютерную технику, "черновые" записи, а также деньги – 100 тысяч гривен, 3 тысячи долларов и 1 тысячу евро.



Правоохранители изъяли компьютерную технику и деньги / Фото полиции

Во время обысков на месте была одна из администратов – ее уже задержали. Еще 7 людям – организатору, другой администраторше и девушкам, которые были на момент обыска – сообщили о подозрении в незаконном распространении порно. За это им грозит до 7 лет за решеткой.

В Николаеве накрыли онлайн-порностудию: смотрите видео