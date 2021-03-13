В Николаеве полицейские устроили погоню за пьяным чиновником ОГА
В центре Николаева чиновник областной государственной администрации Игорь Бурда хотел на машине убежать от полицейских. Чтобы избежать ответственности, он предложил правоохранителям взятку.
Источник:фейсбук Виталия Кима
Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким со ссылкой на полицию.
Читайте также Эпическая погоня: на Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из ружья – фото
Полиция гонялась за пьяным чиновником
Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам города Николаева,
– написал Ким.
Председатель ОГА отметил, что информацию подтвердили полицейские. Злостным нарушителем оказался чиновник ОГА, кандидат в депутаты от "Слуги народа" Игорь Бурда.
Как он нарушил закон
По словам Кима, чиновник отметился вечером 12 марта попыткой убежать от правоохранителей, но еще и пытался "порешать" с патрульными.
После "гонки" по улицам города полицейские таки остановили нарушителя. Однако он отказался пройти алкотест, хотя и выглядел пьяным. На мужчину составили протоколы.
От Бурды ждут заявление об увольнении
"Пытаться убежать от полиции, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности других людей, – недопустимо! А для госслужащего – вдвое больше недопустимо!" – подчеркнул Ким.
Он порекомендовал всем забыть слово "порешать" и не "искушать судьбу". А от Бурды председатель ОГА ожидает заявление об увольнении с должности.
Ким добавил, что дал поручение руководителю аппарата Николаевской ОГА и госслужбы области провести дополнительное ознакомление должностных лиц этическим кодексом украинского госслужащего и усилить работу по транспортной дисциплине.
Поделиться новостью