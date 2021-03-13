В центре Николаева чиновник областной государственной администрации Игорь Бурда хотел на машине убежать от полицейских. Чтобы избежать ответственности, он предложил правоохранителям взятку.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким со ссылкой на полицию.

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Полиция гонялась за пьяным чиновником

Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам города Николаева,

– написал Ким.

Председатель ОГА отметил, что информацию подтвердили полицейские. Злостным нарушителем оказался чиновник ОГА, кандидат в депутаты от "Слуги народа" Игорь Бурда.

Как он нарушил закон

По словам Кима, чиновник отметился вечером 12 марта попыткой убежать от правоохранителей, но еще и пытался "порешать" с патрульными.

После "гонки" по улицам города полицейские таки остановили нарушителя. Однако он отказался пройти алкотест, хотя и выглядел пьяным. На мужчину составили протоколы.

От Бурды ждут заявление об увольнении

"Пытаться убежать от полиции, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности других людей, – недопустимо! А для госслужащего – вдвое больше недопустимо!" – подчеркнул Ким.

Он порекомендовал всем забыть слово "порешать" и не "искушать судьбу". А от Бурды председатель ОГА ожидает заявление об увольнении с должности.

Ким добавил, что дал поручение руководителю аппарата Николаевской ОГА и госслужбы области провести дополнительное ознакомление должностных лиц этическим кодексом украинского госслужащего и усилить работу по транспортной дисциплине.

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