В Николаеве нетрезвый водитель наехал на патрульную и попытался скрыться: фото
Вечером 28 января во Львове под колеса автомобиля попала сержант полиции. Когда она общалась с водителем, который нарушил правила дорожного движения, на нее наехала другая машина.
Источник: полиция Николаевской области
Авария произошла на улице Крылова, что в Заводском районе города.
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21-летнюю полицейскую госпитализировали
Сразу после ДТП водитель Nissan Micra попытался скрыться. Однако этого 40-летнему мужчине не позволили сделать коллеги-правоохранители потерпевшей. У водителя были признаки опьянения. Также он активно пытался сопротивляться представителям полиции. Пострадавшую патрульную, которой 21 год, сразу доставили в больницу.
У водителя были признаки опьянения
Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Однако также горе-водитель будет отвечать еще и за сопротивление полицейскому и нанесение тяжких телесных повреждений.
Сейчас правоохранители устанавливают, что именно побудило мужчину на такой поступок. Продолжается расследование.
Наезд совершил водитель Nissan Micra / Фото пресс-службы полиции Николаевской области
Водитель попытался скрыться с места аварии / Фото пресс-службы полиции Николаевской области
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