Вечером 28 января во Львове под колеса автомобиля попала сержант полиции. Когда она общалась с водителем, который нарушил правила дорожного движения, на нее наехала другая машина.

Источник: полиция Николаевской области

Авария произошла на улице Крылова, что в Заводском районе города.

Читайте также В Киеве таксист сбил девушку на пешеходном переходе: видео 18+

21-летнюю полицейскую госпитализировали

Сразу после ДТП водитель Nissan Micra попытался скрыться. Однако этого 40-летнему мужчине не позволили сделать коллеги-правоохранители потерпевшей. У водителя были признаки опьянения. Также он активно пытался сопротивляться представителям полиции. Пострадавшую патрульную, которой 21 год, сразу доставили в больницу.

У водителя были признаки опьянения

Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Однако также горе-водитель будет отвечать еще и за сопротивление полицейскому и нанесение тяжких телесных повреждений.

Сейчас правоохранители устанавливают, что именно побудило мужчину на такой поступок. Продолжается расследование.



Наезд совершил водитель Nissan Micra / Фото пресс-службы полиции Николаевской области