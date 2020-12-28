В Николаеве 28 декабря неизвестный угрожал взорвать офис ЛГБТ-сообщества. Злоумышленник направил сообщение с угрозами на электронный ящик организации. Кроме того, он анонимно заявил в полицию, что здание заминировано.

Детали инцидента

Сообщение ЛГБТ-сообществу поступило на английском языке. Кроме того, злоумышленник прикрепил к нему фото предмета, похожего на бомбу. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ".

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Я собираюсь убить вас всех бомбой. Представители ЛГБТ-сообщества, обращаюсь к вам от имени белого населения Германии. В ответ на ваше прогрессивное наступление на нашу страну я решил ответить единичным расовым террором,

– говорится в сообщении.

Злоумышленник добавил, что доставил и заложил самодельное взрывное устройство. По его словам, он хочет убить как можно больше людей.

"Я прибуду на место и открою огонь из автоматического карабина. Я уверен, что день начала моей борьбы войдет в историю свободной белой Европы как начало освобождения от леволиберального гнета и спасения белой расы", – подчеркнул угрожатель.



Злоумышленник заявил, что заложил бомбу в офисе / Фото "Преступности.НЕТ"

Что говорят в полиции

В Нацполиции Николаевской области рассказали, что к ним поступило анонимное сообщение о заминировании офиса на улице Потемкинской в 13:46. На место происшествия немедленно выехали взрывотехники и кинологи.

В результате тщательного обследования помещения офиса и прилегающей территории никакие предметы или устройства, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, не выявлены,

– подчеркнули правоохранители.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. За нарушение ему грозит заключение сроком от 2 до 6 лет.