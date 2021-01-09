В Николаеве 9 января 2021 года произошел взрыв на территории частного домовладения. Правоохранители обследовав территорию нашли тело жителя дома.

Детали инцидента

Взрыв произошел в 13:10 в Заводском районе Николаева. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5. Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

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Правоохранители внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Сейчас есть 2 версии гибели потерпевшего: самоубийство и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.

Сейчас полицейские собирают вещественные доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из них,

– рассказали в Нацполиции.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего и происхождение взрывного устройства.



В Николаеве в результате взрыва гранаты погиб человек

Смотрите видео с места взрыва гранаты в Николаеве: