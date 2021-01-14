Депутат Николаевского городского совета от фракции ОПЗЖ Руслан Москаленко попал в скандал. Политик отказался переходить на украинский язык, когда находился в мэрии.

Это произошло во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам. Перейти на государственный язык его попросила ее председатель Анна Норд. Об этом сообщает издание "НикВести".

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Сначала Москаленко поинтересовался, почему он должен это сделать. Норд подчеркнула, что они находятся в здании городского совета. Депутат спросил, в чем здесь запрет.

В Украине вступил в силу соответствующий закон. Я считаю, что сейчас мы здесь представляем государство Украина. И должны разговаривать на украинском,

– подчеркнула она.

"Рад, что вы так считаете. Вам надо вопрос решать или чем-то другим заниматься?", – ответил Москаленко и продолжил общаться на языке государства-агрессора.

Москаленко отказался говорить на украинском в мэрии: смотрите видео "НикВести"

Это – не первый скандал с участием политиков ОПЗЖ

Ранее в Николаеве оскандалился еще один представитель ОПЗЖ – Максим Невинчаный, который является депутатом областного совета. Он праздновал Новый год по московскому времени.

Кроме этого, на своей фейсбук-странице мужчина опубликовал сообщение с поздравлением российского президента Путина. Поэтому Невинчаный попал в базу "Миротворца".

Закон о языке: основное

Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" еще 25 апреля 2019 года. Уже 16 июля он вступил в силу.

Этот закон принят для выполнения 10 статьи Конституции. В ней сказано, что государство обеспечивает функционирование государственного языка во всех сферах общественной жизни.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала