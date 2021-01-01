В Николаеве в новогоднюю ночь на балкон залетел фейерверк: загорелись 2 квартиры
В центре Николаева во время празднования Нового года в ночь на 1 января произошел пожар – загорелось 2 квартиры. Причина – на балкон залетел фейерверк.
Это произошло на улице Садовой, 18. Об инциденте сообщает местный сайт "НикВести".
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Отмечается, что фейерверк попал на балкон одной квартиры на 7 этаже, в которой никого не было – возник огонь, который перекинулся на соседнюю квартиру на 6 этаже.
На место прибыли пожарные, газовая служба и скорая. Пока неизвестно кто пострадал. Огонь ликвидировали.
Запрещены ли в Украине фейерверки
С 2014 года в украинских городах и селах начали запрещать использование фейерверков – люди не соблюдают элементарных правил безопасности – к примеру запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий.
К тому же салюты очень напоминают взрывы в зоне боевых действий – считается, что пока в Украине идет война, на мирной территории необходимо отказаться от фейерверков.
На уровне закона фейерверки в Украине так и не запретили – за это не предусмотрено никакой ответственности.
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