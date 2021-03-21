В Николаеве растет количество госпитализированных пациентов с COVID-19. Поэтому там с 24 марта вводят усиленные карантинные ограничения.

Сейчас показатель по количеству госпитализированных пациентов достигает 101,15 на 100 тысяч населения, при допустимом – не более чем 60. Об этом сообщил Виталий Ким, председатель Николаевской ОГА.

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Чиновник убежден, что с такими темпами в ближайшие дни также будет преодолен показатель по загруженности коек, обеспеченных медицинским кислородом.

Обратите внимание! По состоянию на 21 марта этот показатель в Николаеве уже достиг 64,72%, при допустимом – не более чем 65%.

"Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне", – написал глава Николаевской ОГА на своей фейсбук-странице.

Из-за этого местные власти провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Его посетил, в частности, мэр Николаева Александр Сенкевич.

Чтобы стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Николаеве вводят новые карантине ограничения в рамках оранжевой зоны. Они будут действовать с 01:00 24 марта до 4 апреля включительно.

Пока усиление карантина касается только города Николаева. Однако если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться и дальше, соответствующие решения будут приняты и по области.

Что запретят с 24 марта:

работу учреждений культуры – кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работу ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;

работу ярмарок "выходного дня";

проведение религиозных богослужений, если в помещении – более чем 1 человек на 10 квадратных метров;

проведение массовых мероприятий – речь идет о развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Другие ограничения

Заведения общественного питания будут работать только на вынос и доставку.

АЗС будут работать, но только при условии соблюдения строгих норм и без работы кафе.

Парикмахерские и салоны красоты будут работать только по предварительной записи.

Заранее придется записываться и на фитнес и в спортивные залы, но без групповых занятий

Что изменится для учебных заведений и бизнеса

Детские сады будут продолжать работать. В то же время школы после каникул, которые продлятся до 5 апреля, вернутся к учебе. Однако, говорится пока о дистанционной.

Предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. К этому же призывают также и частный бизнес, кроме предприятий критической инфраструктуры.

Кроме этого, местные власти также рекомендует большим продуктовым магазинам ввести специальные часы посещения для граждан пожилого возраста.

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