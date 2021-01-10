Сразу в нескольких областях Украины состоялись митинги против повышения коммунальных тарифов. На акции протеста вышли жители Харькова, Полтавы, Кривого Рога и Николаева.

Полтава

В Полтаве люди вышли на протест из-за повышения тарифов на газ. Полиция перекрыла движение на трассе Киев – Харьков в черте города, пишет "Полтавщина".

Ранее На Полтавщине митингующие перекрыли трассу Киев – Харьков: чего они требуют – фото

Около 20 митингующих ходят туда-сюда с плакатами по пешеходному переходу. Из-за этого и ограничено движение по трассе.



Протестующие в Полтаве / Фото "Полтавщина"

Отметим, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала повышение тарифа за распределение газа в Полтаве до 2,31 гривны на метр кубический.

Николаев

В Николаеве люди протестовали под зданием городского совета. Там собрались более 100 человек. Все они требуют от властей не повышать цены на коммунальные услуги.



Жители Николаева под городским советом

От горсовета митингующие отправились к Ингульскому мосту, чтобы перекрыть движение. Впрочем, правоохранителям удалось разогнать демонстрантов.



В Николаеве тоже протестовали против повышения тарифов

Кривой Рог

Жители Кривого Рога тоже пришли под городской совет с требованием к властям сохранить тарифы, которые действовали до 1 января 2021 года.

Протест в Кривом Роге: видео

Харьков

На Харьковщине в демонстрации приняли участие полсотни человек. Они перекрыли дорогу в поселке городского типа Высокий. Раз в 15 минут они пропускают транспорт. За порядком на месте следит полиция.



Протестующие в Харькове / Фото Depo Харьков

Участники акции с плакатами также побывали под стенами городского совета.



Акция протеста на Харьковщине / Фото Depo Харьков

Обратите внимание! Кабинет Министров перед Новым годом значительно повысил тариф на электроэнергию для населения, хотя и оставил фиксированную цену. В частности отменили льготную цену в 90 копеек за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов.