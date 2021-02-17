Никакой воды в Крыму: у Зеленского планируют исключить поставку
В постоянном представительстве президента Владимира Зеленского в Крыму заявили, что воду в Крым пока подавать не собираются. Чтобы исключить водоснабжение полностью, достроят дамбу.
Источник:Представительство президента в Крыму
Об этом сообщил постпред президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич. Он выступил против подачи воды на полуостров до его деоккупации.
Важно В крымскотатарских районах Симферополя больше недели нет воды
Кориневич посетил Управление Северо-Крымского канала в городе Таврийск и провел встречу с начальником управления Сергеем Шевченко. По его словам, позиция представительства четкая.
Позиция Представительства и Управления канала однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации,
– отметил Кориневич.
Он добавил, что есть определенные вопросы относительно потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду во временно оккупированный Крым. А также касательно мелиорации (улучшения – 24 канал) южных районов Херсонщины.
Достройка дамбы
На встрече обсудили важные для функционирования канала вопросы. Кориневич подчеркнул, чтобы полностью исключить попадание воды, надо достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Она позволит значительно усилить меры по мелиорации южных районов Херсонщины.
"В частности достройка дамбы на 107 километре канала максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым", – рассказал постпред Зеленского итоги встречи с управлением канала.
Вода в Крыму: коротко о проблемах
- Украина прекратили водоснабжение Крыма, когда полуостров оккупировала Россия. С тех пор ситуация с водой там значительно ухудшилась.
- Оккупанты пополняли запасы из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Это привело к засолению почвы.
- Оккупанты надеялись, что таяние снега в горах частично наполнит водохранилища. Однако приток талой воды был минимальный.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина будет поставлять воду на полуостров только после его деоккупации.
Поделиться новостью