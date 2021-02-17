В постоянном представительстве президента Владимира Зеленского в Крыму заявили, что воду в Крым пока подавать не собираются. Чтобы исключить водоснабжение полностью, достроят дамбу.

Об этом сообщил постпред президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич. Он выступил против подачи воды на полуостров до его деоккупации.

Важно В крымскотатарских районах Симферополя больше недели нет воды

Кориневич посетил Управление Северо-Крымского канала в городе Таврийск и провел встречу с начальником управления Сергеем Шевченко. По его словам, позиция представительства четкая.

Позиция Представительства и Управления канала однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации,

– отметил Кориневич.

Он добавил, что есть определенные вопросы относительно потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду во временно оккупированный Крым. А также касательно мелиорации (улучшения – 24 канал) южных районов Херсонщины.

Достройка дамбы

На встрече обсудили важные для функционирования канала вопросы. Кориневич подчеркнул, чтобы полностью исключить попадание воды, надо достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Она позволит значительно усилить меры по мелиорации южных районов Херсонщины.

"В частности достройка дамбы на 107 километре канала максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым", – рассказал постпред Зеленского итоги встречи с управлением канала.

Вода в Крыму: коротко о проблемах

Украина прекратили водоснабжение Крыма, когда полуостров оккупировала Россия. С тех пор ситуация с водой там значительно ухудшилась.

Оккупанты пополняли запасы из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Это привело к засолению почвы.

Оккупанты надеялись, что таяние снега в горах частично наполнит водохранилища. Однако приток талой воды был минимальный.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина будет поставлять воду на полуостров только после его деоккупации.

Внимание! Согласно международному праву, ответственность за проблему водоснабжения в Крыму несет Россия.