Никакого Жукова: апелляционный суд не отменил переименование улицы в Харькове
Апелляционный суд оставил в силе решение постановление суда об отмене решения городского совета Харькова о переименовании проспекта Григоренко в честь советского маршала Жукова.
Источник:Интерфакс-Украина
Впрочем, полного текста судебного решения еще нет, во Втором апелляционном административном суде объявили только вступительную и резолютивную части.
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Переименование проспекта Григоренко на Жукова в Харькове: что следует знать
- 26 февраля 2020 городской совет Харькова проголосовал (52 против 8) за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.
- Областная организация "ВО" Свобода" подала в суд с требованием отменить это решение. 18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд удовлетворил этот иск.
- На это решение суда городская власть подала апелляцию. И вот 16 февраля стало известно, что апелляционный суд не поддержал жалобщика.
- Решение окружного суда от 18 июня оставили без изменений, но касаемо этого еще могут подать кассационную жалобу в Верховный суд в течение 30 дней после публикации полного текста постановления апелляционного суда.
Для понимания принципиальной разницы:
- Петр Григоренко – советский генерал, правозащитник, выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов.
- Георгий Жуков – советский полководец с крайне неоднозначной репутацией. Например, Левко Лукьяненко называл его одним из столпов сталинского террора.
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