Апелляционный суд оставил в силе решение постановление суда об отмене решения городского совета Харькова о переименовании проспекта Григоренко в честь советского маршала Жукова.

Впрочем, полного текста судебного решения еще нет, во Втором апелляционном административном суде объявили только вступительную и резолютивную части. Стоит напомнить Чтобы вы сдохли, бандерлоги: проректор университета Харькова отличился скандальным заявлением Переименование проспекта Григоренко на Жукова в Харькове: что следует знать 26 февраля 2020 городской совет Харькова проголосовал (52 против 8) за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Областная организация "ВО" Свобода" подала в суд с требованием отменить это решение. 18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд удовлетворил этот иск. На это решение суда городская власть подала апелляцию. И вот 16 февраля стало известно, что апелляционный суд не поддержал жалобщика. Решение окружного суда от 18 июня оставили без изменений, но касаемо этого еще могут подать кассационную жалобу в Верховный суд в течение 30 дней после публикации полного текста постановления апелляционного суда. Напомним, похожая история была раньше. В 2016 году в рамках процесса декоммунизации проспект Жукова переименовали в проспект Григоренко. В июне 2019 Харьковский городской совет вернул проспекту имя Жукова (59 депутатов проголосовали за, против – 13). И уже в сентябре окружной суд Харькова отменил это решение горсовета, а в ноябре апелляционный суд подтвердил отмену. Для понимания принципиальной разницы: Петр Григоренко – советский генерал, правозащитник, выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов.

Георгий Жуков – советский полководец с крайне неоднозначной репутацией. Например, Левко Лукьяненко называл его одним из столпов сталинского террора.