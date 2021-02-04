Мирного процесса уже нет, – Аваков о командировке Хомчака на Донбасс
Решение СНБО относительно санкций против Тараса Козака приняли, в частности, на фоне обострения на Донбассе. Накануне президент поручил провести проверку подразделений ВСУ, воюющих в ООС.
Источник: "Право на владу" на 1+1
Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что Владимир Зеленский был вынужден отправить Хомчака с инспекцией на линию фронта.
Подробнее По приказу Зеленского начали проверку подразделений ВСУ, воюющих в ООС
Министр внутренних дел отметил, что в течение последней недели на Донбассе наблюдается резкое обострение ситуации.
Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, продолжаются обстрелы, идет война,
– подчеркнул Аваков.
И обїяснил, что поэтому и предлагает посмотреть на решение о введении санкций против Тараса Козака и его каналов именно с этой точки зрения.
Что происходит на Донбассе
- Заметим, что с начала 2021 года от рук врага на Донбассе погибли уже 5 украинских защитников.
- Кроме этого, заявили об исчезновении еще одного военного. Выяснилось, что он попал в плен к боевикам.
- 29 января у Водяного боевики ранили 2 бойцов. Сейчас они в больнице, состояние – тяжелое, но стабильное.
- Еще один украинский защитник получил огнестрельное ранение в результате обстрела возле Южного 4 февраля.
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