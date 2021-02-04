Решение СНБО относительно санкций против Тараса Козака приняли, в частности, на фоне обострения на Донбассе. Накануне президент поручил провести проверку подразделений ВСУ, воюющих в ООС.

Источник: "Право на владу" на 1+1

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что Владимир Зеленский был вынужден отправить Хомчака с инспекцией на линию фронта.

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Министр внутренних дел отметил, что в течение последней недели на Донбассе наблюдается резкое обострение ситуации.

Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, продолжаются обстрелы, идет война,

– подчеркнул Аваков.

И обїяснил, что поэтому и предлагает посмотреть на решение о введении санкций против Тараса Козака и его каналов именно с этой точки зрения.

Справка. Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука сроком на 5 лет. После этого его каналы прекратили свое вещание.

Что происходит на Донбассе