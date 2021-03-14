Заместитель главы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимир Павленко прокомментировал скандал вокруг переписки в апреле 2020 года. Он объяснил, что конфликтов с активистами – нет.

В то же время он отметил, что вокруг работы АРМА всегда очень много громких заявлений и фейков. Об этом Владимир Павленко рассказал в программе "Перекрестный допрос".

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Заместитель главы Агентства по розыску и менеджменту активов сказал, что есть много манипуляций, чтобы попробовать в чем-то обвинить АРМА.

Какова ситуация вокруг скандала

Относительно соответствующей переписки – в Агентстве ситуацию окончательно не разъяснили, однако она, по словам Павленко, никак не повлияла на работу АРМА.

Справка. В апреле 2020 года в СМИ появилась информация о якобы переписке заместителя главы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимира Павленко. В ней говорилось, что неплохо было бы дать "по зубам" общественным активистам, которые критикуют руководство АРМА.

Владимир Павленко сказал, что любые преступления в отношении общественных активистов в Украине Агентство осуждает. Он отметил, что позиция АРМА – прозрачная, они разъясняют свою работу.

Мы все можем объяснить и открыты к диалогу. У нас нет никаких войн с активистами или депутатами. Мы ни с кем не воюем, а просто делаем свою работу,

– отметил Владимир Павленко.

Смотрите интервью с Владимиром Павленко на 24 канале: