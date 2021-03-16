Давид Арахамия заявил, что коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины" может быть в теории. Однако в ней нет смысла из-за расхождения взглядов партийцев.

Что заявил Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" отреагировал на заявления лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о возможности коалиции. Он заявил, что для ее создания сначала необходимо составить коалиционное соглашение.

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Перед его подписанием должно быть длительное обсуждение. Должна быть программа, это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но их можно и 3 года вести,

– пояснил Арахамия.

Он подчеркнул, что "Слуга народа" общается со всеми фракциями и в теории может создать большую коалицию.

Нардеп о большой коалиции

"Ми можем взять "Голос", "Довиру", "За майбутнє" м "Батькивщину" и сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует. В теории. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях", – сказал политик.

Нардеп подчеркнул, что когда парламентарии начнут по этому поводу общаться и "рисовать какой-то коалиционный договор", то у них будет политическое и идеологическое недоразумение.

Простой пример: рынок земли для нас – программное обещание, которое мы выполнили. Для Юлии Тимошенко – священная война. Как мы можем этот простой вопрос решить в коалиции? Я не понимаю,

– заметил Арахамия.