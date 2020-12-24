Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов прокомментировал стратегию Украины по деоккупации полуострова – Крымскую платформу. Он считает, что создание новой международной площадки не поможет "вернуть Крым".

Глава так называемой оккупационной власти Крыма Аксенов советует "не отвлекаться на то, что рассказывает украинская власть, не тратить на это время". Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции 24 декабря, сообщает "Радио Свобода".

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Никакие платформы не помогут, пусть не тратят время, мы на родине навсегда,

– заявил Аксенов.

Мол, информационная политика Украины направлена ​​на "дестабилизацию ситуации в Крыму". "Любое осложнение в Крыму вызывает у них истерическую радость", – считает так называемый "глава" Крыма.

Аксенов убежден, что Украина в таких случаях злорадствует.

Что известно о Крымской платформе

Украина активно привлекает страны Евросоюза и Запада к участию в "Крымской платформе" по деоккупации полуострова.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что саммит по деоккупации Крыма хотят провести в Киеве в мае 2021 года.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что российская сторона готова принимать в этом участие. Однако на встрече должны обсудить проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения.

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