У Нідерландах затримали українця, який перевозив майже 3 мільйони євро у машині
Правоохоронці Нідерландів затримали українця, в машині якого виявили майже 3 мільйони євро готівкою. Співробітникам поліції здалося це дивним і вони затримали чоловіка.
Источник:NOS
Інцидент трапився ще на початку березня. Однак поліція вирішила розкрити подробиці лише зараз.
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Деталі інциденту
Співробітники правоохоронних органів Нідерландів затримали українця у провінції Лімбург. Відомо, що 45-річний чоловік перевозив у своєму авто сумки, набиті грошима.
На думку правоохоронців, українець міг отримати гроші незаконним шляхом. Адже у сумках було 2 947 750 євро готівкою. Чоловіка допитали, але він не дав чіткого пояснення походження грошей.
Місто Лімбург, де стався інцидент: карта
Зауважимо, що наразі чоловіка вже звільнили з-під варти. Водночас розслідування щодо походження виявлених грошей триває.
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