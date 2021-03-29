Правоохранители Нидерландов задержали украинца, в машине которого обнаружили почти 3 миллиона евро наличными. Сотрудникам полиции показалось это странным и они задержали мужчину.

Инцидент произошел еще в начале марта. Однако полиция решила раскрыть подробности только сейчас.

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Детали инцидента

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов задержали украинца в провинции Лимбург. Известно, что 45-летний мужчина перевозил в своем автомобиле сумки, набитые деньгами.

По мнению правоохранителей, украинец мог получить деньги незаконным путем. Ведь в сумках было 2 947 750 евро наличными. Мужчину допросили, но он не дал четкого объяснения происхождения денег.

Город Лимбург, где произошел инцидент: карта

Заметим, что сейчас мужчину уже освободили из-под стражи. В то же время расследование происхождения обнаруженных денег продолжается.