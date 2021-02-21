Мешканці кількох населених пунктів Добрянської громади, що на Чернігівщині, опинились в полоні негоди. Все через снігопади та нерозчищені дороги. Люди не можуть купити ні продукти, ні ліки, адже магазинів у селищах немає.

Дороги у цих населених пунктах замело так, що легкові та навіть вантажні автомобілі доїхати не можуть. Хліб, олія, цукор, макарони та чай стали для людей просто недосяжними "делікатесами".

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Голова Добрянської територіальної громади Світлана Бицько зазначила, є дуже маленькі віддалені населені пункти, які взагалі не забезпечені транспортним сполученням у зв'язку з їх віддаленістю та великим шаром снігу.

Дістатись до крамниць в інші села для людей – нереальне завдання. Так само, як і доїхати родичам чи соціальним працівникам до бабусь та дідусів у заблоковані негодою населені пункти. Аби люди не голодували, громада звернулась по допомогу до рятувальників.

Довідка. Негода вирувала у всій Україні. Влада у різних містах ледь боролася з снігопадами – детальніше тут.

На місце викликали рятувальників

Місцева влада звернулась у ДСНС, рятувальники прийшли на допомогу зі спецтехнікою. Їм вдалося відвезти продукти харчування та медикаменти до віддалених населених пунктів.

Для доставки продуктів харчування та медичного обслуговування залучали 3 одиниці техніки. Одна з них – снігоболотохід. Також 8 людей особового складу,

– розповів заступник начальника оперативно-координаційного центру Олексій Чалишев.

Люди отримали харчі та ліки

На спецтехніці рятувальники таки дістались до хатин, які були у полоні негоди. Привезли з собою не тільки продукти харчування, а й медпрацівницю із запасом ліків.



Рятувальники довезли людям харчі та ліки / Скриншот з відео

Тільки за одну добу рятувальники відвідали понад 10 садиб, у більшості допомагали мешканцям похилого віку.