Владимир Зеленский во время своего очередного обращения обратился к Петру Порошенко. И, хотя действующий президент не называл имен и фамилий, было понятно, что говорится о бывшем лидере Украины.

Зеленский отдельно обратился к "известному монополисту патриотизма".

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Президент с сарказмом отнес к достижениям Петра Порошенко и безвиз, и крещение Руси, и создание Запорожской Сечи.

Любое наше все, скажу вам так: разнообразие – это хорошо для конфет и печенья, но не для мыслей и позиций. Вы всех нас, если честно, немного запутали,

– сказал украинский лидер.

Зеленский напомнил, что с одной стороны Порошенко отмечал, что решение СНБО незаконно, а с другой – спрашивал, почему его не приняли раньше.

Обратите внимание! Министр внутренних дел Арсен Аваков вообще заявил, что оснований, чтобы прекратить вещание каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", было достаточно еще в 2018 году, то есть при президентстве Петра Порошенко.

Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли, как сделали это в 2017 году. Вы говорили, что сами хотели это сделать (запретить трансляцию каналов Виктора Медведчука – 24 канал), но по вашему мнению это незаконно,

– сказал Зеленский.

Украинский президент предположил, что это, возможно, какая-то стратегия, но сразу же добавил, что "все и так понятно".

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Что следует знать о блокировании каналов Медведчука

СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет.

Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.

Как сказал журналист Сергей Лещенко, заседание Совета нацбезопасности специально созвали на вечер 2 февраля, когда в России обострилась ситуация с Навальным.

Руководство указанных медиа уже заявило, что будет обжаловать это решение во всех возможных инстанциях.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала