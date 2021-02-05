"Незаконное решение, которое давно надо было принять", – Зеленский раскритиковал Порошенко
Владимир Зеленский во время своего очередного обращения обратился к Петру Порошенко. И, хотя действующий президент не называл имен и фамилий, было понятно, что говорится о бывшем лидере Украины.
Источник:Фейсбук Владимира Зеленского
Зеленский отдельно обратился к "известному монополисту патриотизма".
Важно Зеленский впервые записал видеообращение к украинцам на русском: причина
Президент с сарказмом отнес к достижениям Петра Порошенко и безвиз, и крещение Руси, и создание Запорожской Сечи.
Любое наше все, скажу вам так: разнообразие – это хорошо для конфет и печенья, но не для мыслей и позиций. Вы всех нас, если честно, немного запутали,
– сказал украинский лидер.
Зеленский напомнил, что с одной стороны Порошенко отмечал, что решение СНБО незаконно, а с другой – спрашивал, почему его не приняли раньше.
Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли, как сделали это в 2017 году. Вы говорили, что сами хотели это сделать (запретить трансляцию каналов Виктора Медведчука – 24 канал), но по вашему мнению это незаконно,
– сказал Зеленский.
Украинский президент предположил, что это, возможно, какая-то стратегия, но сразу же добавил, что "все и так понятно".
Актуально Почему заблокировали каналы Медведчука: Зеленский назвал железобетонные аргументы
Что следует знать о блокировании каналов Медведчука
- СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет.
- Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.
- Как сказал журналист Сергей Лещенко, заседание Совета нацбезопасности специально созвали на вечер 2 февраля, когда в России обострилась ситуация с Навальным.
- Руководство указанных медиа уже заявило, что будет обжаловать это решение во всех возможных инстанциях.
Поделиться новостью