Перешкоджала активістам та позбавляла прав: суддя Майдану сама піде під суд
Офіс генпрокурора скерував до суду справу колишньої судді одного з районних суддів Києва. Її звинувачують в незаконному перешкоджанні мітингам й демонстраціям.
Источник:Офіс Генерального прокурора
Суддя одного з районних суддів Києва 23 січня 2014 року без доказів притягнула до адміністративної відповідальності трьох учасників Автомайдану. Цю інформацію з'ясували під час досудового розслідування.
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Які події розслідували слідчі
Учасники Автомайдану 29 грудня 2013 року рухались у колоні з іншими авто з Хрещатика до резиденції тодішнього президента Януковича в Межигір'я.
Через це в січні 2014 року трьох чоловіків судили за невиконання вимог зупинки й позбавили права керувати транспортним засобом.
Апеляційний суд скасував рішення, а справу закрили через відсутність правопорушення.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.
У чому звинувачують суддю?Суддю звинувачують в незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, які вчинила службова особа. За цією статею їй загрожують виправні роботи до 2 років або арешт до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі до 5 років.
Як звуть суддю
За інформацією активістів Автомайдану, прокуратура направила обвинувальний акт стосовно екссудді Нелі Ластовки.
Коротко про Автомайдан
Джерело: Вікіпедія
- Автомайдан виник під час Революції Гідності 30 листопада 2013 року, після того, як беркутівці силою розігнали мирний студентський протест.
- Тоді автомобілісти почали сигналити в центрі міста, протестуючи проти розгону Майдану. У той же день вони приєдналися до блокування Хрещатику на перетині з Інститутською.
- Згодом осередки виникли у великих містах України.
- Учасники організовували акції – їхали до Межигір'я, пікетували біля будинків можновладців, патрулювали Київ.
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