Незаконно, – одиозный Шарий отреагировал на объявление в розыск
Анатолий Шарий заявил, что объявление его в розыск – якобы незаконно. Пророссийский блогер убежден, объявить кого-то в розыск можно лишь тогда, когда местонахождение человека неизвестно.
Источник:Телеграм Анатолия Шария
Шарий заявил, что якобы еще в начале расследования сообщил Службе безопасности Украины свой точный адрес.
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СБУ в своем стиле проигнорировала это обращение. Таким образом, ходатайство в суд о розыске Шария незаконно.
И те, кто отправлял ходатайство в суд, отлично знали, что делают незаконное деяние,
– заявил пророссийский блогер.
Кроме того, Шарий заявил, что СБУ якобы будто специально все делает с нарушением закона.
Дело Шария: детали
- 16 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию. Пророссийского блогера подозревают в причинении ущерба информационной безопасности Украины.
- Однако сам Шарий убежден, что его дело – якобы политическое. Он настаивает, что не получал ни подозрения, ни повестки о вызове на допрос.
- 22 февраля Шарий не пришел на допрос. Следствие расценило такой поступок блогера как укрытие.
- 25 февраля Шария объявили в розыск.
- 2 марта данные о подозреваемом появились в графе розыска на сайте Министерства внутренних дел.
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