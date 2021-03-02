Анатолий Шарий заявил, что объявление его в розыск – якобы незаконно. Пророссийский блогер убежден, объявить кого-то в розыск можно лишь тогда, когда местонахождение человека неизвестно.

Шарий заявил, что якобы еще в начале расследования сообщил Службе безопасности Украины свой точный адрес.

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СБУ в своем стиле проигнорировала это обращение. Таким образом, ходатайство в суд о розыске Шария незаконно.

И те, кто отправлял ходатайство в суд, отлично знали, что делают незаконное деяние,

– заявил пророссийский блогер.

Кроме того, Шарий заявил, что СБУ якобы будто специально все делает с нарушением закона.

Дело Шария: детали