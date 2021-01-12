В Ровненской области правоохранители будут искать незаконных добытчиков янтаря. Масштабные отработки северных районов области стартуют 12 января.

Для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах привлекут почти 20 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Кто будет искать незаконных добытчиков янтаря в Ровненской области

бойцы роты полиции особого назначения;

спецназовцы КОРДа;

работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции;

оперативный штаб и военнослужащие Нацгвардии.

Начальник полиции Ровненской области Алексей Камышанский отметил, что законодательство предусматривает процедуру получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца.

Поэтому наша основная цель – восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд,

– отметил Камышанский.

Полиция пока имеет достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов Ровненской области.



В Ровненской области проводят янтарные рейды / Фото Нацполиции

На севере Ровненской области ищут незаконных добытчиков янтаря: видео

Как законодательно регулируется добыча янтаря