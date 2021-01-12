Незаконная добыча янтаря: в Ровненской области стартуют масштабные рейды – фото, видео
В Ровненской области правоохранители будут искать незаконных добытчиков янтаря. Масштабные отработки северных районов области стартуют 12 января.
Для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах привлекут почти 20 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
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Кто будет искать незаконных добытчиков янтаря в Ровненской области
- бойцы роты полиции особого назначения;
- спецназовцы КОРДа;
- работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции;
- оперативный штаб и военнослужащие Нацгвардии.
Начальник полиции Ровненской области Алексей Камышанский отметил, что законодательство предусматривает процедуру получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца.
Поэтому наша основная цель – восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд,
– отметил Камышанский.
Полиция пока имеет достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов Ровненской области.
В Ровненской области проводят янтарные рейды / Фото Нацполиции
На севере Ровненской области ищут незаконных добытчиков янтаря: видео
Как законодательно регулируется добыча янтаря
- В декабря 2019 года Рада одобрила закон о добыче янтаря.
- Он предусматривает введение единых разрешений на разведку с правом добычи, которые продают через электронные аукционы ProZorro.
- В феврале 2020 года парламент в 5 раз снизил ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря – с 25% до 5%.
- Из-за добычи янтаря Украина теряла десятки миллиардов гривен ежегодно. Она началась еще в начале девяностых годов. Однако своего пика незаконная деятельность достигла после 2014 года.
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