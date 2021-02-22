Зокрема, ці країни накриють так звані жовті хмари пилу.

До теми Наче апокаліпсис: небо над Францією забарвилось у дивний колір – фото, відео

Зауважимо! У середині січня в Сахарі, неподалік від алжирського міста Айн-Сефра, випав сніг. Річ у тім, що температура повітря у цій місцевості різко опустилася нижче за нуль. Тому і стало можливим таке аномальне явище.