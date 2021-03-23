Російський ведучий Сергій Дружко, відомий за програмою "Неймовірно, але факт", опинився у чорному списку в Україні. Причиною, найімовірніше, стали його слова про "наш Крим".

Чому Дружка занесли у чорний список

Офіційно Мінкульт не повідомляє, за що саме Дружка віднесли у список осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. На сайті зазначено: подання на Дружка внесла СБУ 11 березня.

Тим часом Давайте довбанемо: у Росії закликають без попередження атакувати Україну

Відповідним наказом Мінкульт від 19 березня російського актора і телеведучого включили до переліку. У переліку осіб, який опублікований на сайті Мінкульту, перебуває 179 російських акторів, співаків, музикантів, письменників.

Цей список складає Міністерство культури України на підставі звернень РНБО, СБУ, Нацради телебачення і радіомовлення.