По делу в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова пришли на помощь судьи времен Майдана. В частности, говорится о Елене Мелешак и Марине Антонюк, которые являются работниками Шевченковского суда

Исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба в видеоблоге "Честь і НЕчесть" рассказала, что эти судьи не продлили сроки расследования касательно Татарова. По ее мнению, это дело требует многочисленных следственных действий и экспертиз, а Офис Президента и Офис генпрокурора постоянно давят и препятствуют расследованию.

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Шиба отметила, что прокуроры Ирины Венедиктовой даже письменно обращались в Высший антикоррупционный суд, чтобы там не осуществляли судебный надзор по расследованию. Как она рассказала, все основания для продления сроков следствия были, но судьи Антонюк и Мелешак решили иначе.

Всем известна роль Татарова во время Майдана – он публично оправдывал беркутовцев и не видел в их действиях никаких нарушений. Поэтому неудивительно, что ему на помощь пришли судьи Майдана, которые всегда готовы вынести решение в пользу власти,

– заявила Шиба.

Обратите внимание! В Центре противодействия коррупции сообщили, что Олег Татаров во второй раз обратился в Шевченковский райсуд Киева с просьбой отменить подозрение.

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Чем еще "отличились" судьи

По словам Шибы, судья Антонюк была лояльной и к одному из лидеров пророссийского движения Одессы Антону Давидченко. В частности, своим решением она утвердила соглашение о признании виновности Давыденко, из-за которого его освободили от отбывания наказания.

Шиба заметила, что судья Мелешак также "отметилась" своими действиями во время Майдана. Также в 2020 году она попала в громкий скандал, поскольку незаконно отпустила на волю убийцу двухлетнего мальчика.

Полный выпуск видеоблога "Честь і НЕчесть": смотрите видео

Дело Татарова: коротко