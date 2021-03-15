Неудивительно, что Татарову на помощь пришли судьи Майдана, – Шиба
По делу в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова пришли на помощь судьи времен Майдана. В частности, говорится о Елене Мелешак и Марине Антонюк, которые являются работниками Шевченковского суда
Источник:24 канал
Исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба в видеоблоге "Честь і НЕчесть" рассказала, что эти судьи не продлили сроки расследования касательно Татарова. По ее мнению, это дело требует многочисленных следственных действий и экспертиз, а Офис Президента и Офис генпрокурора постоянно давят и препятствуют расследованию.
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Шиба отметила, что прокуроры Ирины Венедиктовой даже письменно обращались в Высший антикоррупционный суд, чтобы там не осуществляли судебный надзор по расследованию. Как она рассказала, все основания для продления сроков следствия были, но судьи Антонюк и Мелешак решили иначе.
Всем известна роль Татарова во время Майдана – он публично оправдывал беркутовцев и не видел в их действиях никаких нарушений. Поэтому неудивительно, что ему на помощь пришли судьи Майдана, которые всегда готовы вынести решение в пользу власти,
– заявила Шиба.
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Чем еще "отличились" судьи
По словам Шибы, судья Антонюк была лояльной и к одному из лидеров пророссийского движения Одессы Антону Давидченко. В частности, своим решением она утвердила соглашение о признании виновности Давыденко, из-за которого его освободили от отбывания наказания.
Шиба заметила, что судья Мелешак также "отметилась" своими действиями во время Майдана. Также в 2020 году она попала в громкий скандал, поскольку незаконно отпустила на волю убийцу двухлетнего мальчика.
Полный выпуск видеоблога "Честь і НЕчесть": смотрите видео
Дело Татарова: коротко
- Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме. Говорится о деле относительно квартир Национальной гвардии и убытках в 81 миллион гривен.
- Офис генпрокурора 22 декабря 2020 года забрал дело Олега Татарова из Национального антикоррупционного бюро и передал в Службу безопасности Украины. Из-за этого ему не смогли избрать меру пресечения.
- Татаров пытался обжаловать подозрение. Однако Шевченковский суд Киева 5 марта 2021 года принял решение не в его пользу.
- По данным Центра противодействия коррупции, генпрокур Ирина Венедиктова проигнорировала требование ВАКС по делу Татарова.
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