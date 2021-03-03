Тисячі українців ризикують залишитись без пенсій у тому вигляді, які вони є сьогодні. А все тому, що у 2021 році змінюється система виплат.

Як змінюється система виплат

Якщо ви пенсіонер за віком, але не маєте достатнього трудового стажу, соціальна пенсія вам уже не світить. Адже тепер платитимуть лише ту, що підтверджена записами в трудовій книжці.

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З початком 2021 року, аби вийти на пенсію у 60-річному віці необхідно мати уже 28 років стажу. І щороку ця "планка" збільшуватиметься, аж допоки не досягне 35 років.

"Норма закону передбачає, що для осіб, які не мають 28 років стажу, можуть вийти на пенсію пізніше, але за певних умов. У 63, за умови, якщо є стаж від 18 до 28 років, також у 65 років, якщо є стаж від 15 до 18 років", – пояснила директорка департаменту пенсійного забезпечення Олена Орхіменко.

Водночас молоді про соціальні виплати в такому віці доведеться забути. Адже у стаж більше не враховують:

навчання у ВНЗ;

декретну відпустку;

період на обліку в центрі зайнятості.

Як збільшити стаж

Утім, якщо людина хоче мати державну пенсію, але не має відповідного стажу, вона може його "докупити".

"Рік страхового стажу докупляється десь за 21 тисячу гривень. Тобто, якщо ви маєте 21 тисяч гривень, і вам раптом не вистачає 1 року страхового стажу, щоб потім отримувати пенсію в розмірі 3 тисячі гривень на місяць, то ви можете дозволити собі таке величезне багатство", – розповів економіст Олег Пендзін.

Що буде далі з пенсіонерами

Тож виходить, що десятки тисяч пенсіонерів залишаться без засобів до існування. Українська пенсійна система називається "солідарною". Тобто ті, хто працюють утримують тих, хто вже на пенсії.

"20 мільйонів людей, що перебувають в працездатному віці сплачують ЄСВ 11,5 мільйонів гривень. Останні або працюють не в країні, або працюють "в тіні". У нас 12 мільйонів пенсіонерів, тобто у нас на одного працівника приходиться більше, ніж один пенсіонер", – пояснив економіст Пендзін.

Проте сьогоднішня ситуація – ще верхівка айсберга. Експерти прогнозують, що з кожним роком проблеми з виплатами пенсій будуть лише загострюватися. Не так давно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за 15 років Україна взагалі не зможе виплачувати пенсії. Мовляв, через низьку народжуваність та зменшення робочих рук всередині держави.

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Однак вже у 2021 році уряд обіцяє запустити іншу систему пенсій – накопичувальну.