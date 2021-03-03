Тысячи украинцев рискуют остаться без пенсий в том виде, какие они есть сегодня. А все потому, что в 2021 году меняется система выплат.

Как меняется система выплат

Если вы пенсионер по возрасту, но не имеете достаточного трудового стажа, социальная пенсия вам уже не светит. Ведь теперь будут платить только ту, что подтверждена записями в трудовой книжке.

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С началом 2021 года, чтобы выйти на пенсию в 60-летнем возрасте необходимо иметь уже 28 лет стажа. И каждый год эта "планка" будет увеличиваться, пока не достигнет 35 лет.

"Норма закона предусматривает, что лица, не имеющие 28 лет стажа, могут выйти на пенсию позже, но при определенных условиях. В 63, при условии, если есть стаж от 18 до 28 лет, также в 65 лет, если есть стаж от 15 до 18 лет", – пояснила директор департамента пенсионного обеспечения Елена Орхименко.

В то же время молодежи о социальных выплатах в таком возрасте придется забыть. Ведь в стаж больше не учитывают:

обучение в вузе;

декретный отпуск;

период на учете в центре занятости.

Как увеличить стаж

Впрочем, если человек хочет иметь государственную пенсию, но не имеет соответствующего стажа, он может его "докупить".

"Год страхового стажа докупается где-то за 21 тысячу гривен. То есть, если вы имеете 21 тысяч гривен, и вдруг вам не хватает 1 года страхового стажа, чтобы потом получать пенсию в размере 3 тысячи гривен в месяц, то вы можете позволить себе такое огромное богатство", – рассказал экономист Олег Пендзин.

Что будет дальше с пенсионерами

Поэтому получается, что десятки тысяч пенсионеров останутся без средств к существованию. Украинская пенсионная система называется "солидарной". То есть те, кто работают содержат тех, кто уже на пенсии.

"20 миллионов людей, находящихся в трудоспособном возрасте платят ЕСВ 11,5 миллионов гривен. Последние либо работают не в стране, либо работают "в тени". У нас 12 миллионов пенсионеров, то есть у нас на одного работника приходится один пенсионер", – пояснил экономист Пендзин.

Однако сегодняшняя ситуация – еще верхушка айсберга. Эксперты прогнозируют, что с каждым годом проблемы с выплатами пенсий будут лишь обостряться. Не так давно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина вообще не сможет выплачивать пенсии. Мол, из-за низкой рождаемости и уменьшения рабочих рук внутри государства.

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Однако уже в 2021 году правительство обещает запустить другую систему пенсий – накопительную.