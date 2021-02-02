Украина снова будет импортировать электроэнергию из России, но временно. Впрочем, в соответствии с законодательством, пока нет оснований для ограничения импорта электричества из Российской Федерации.

Источник: Укрнэнерго

Об этом говорится в законе "О рынке электроэнергии". Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

Важно Украина возобновила импорт электроэнергии из России, но временно

В ведомстве пояснили, что оператор системы передачи должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных сечений. Ограничивать доступную пропускную способность можно исключительно в случаях нарушения операционной безопасности энергосистемы.

Ограничения коммерческих обменов (импорта/экспорта электроэнергии) могут применяться только в аварийных ситуациях,

– пояснили в Укрэнерго.

"Указанных в законе оснований для ограничений импорта или экспорта электроэнергии, или доступной пропускной способности пока не существует", – отметили в компании.

Постановление НКРЕП

Там добавили, что положения Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ограничиваются лишь периодом 2020 года. Поэтому с 1 января 2021 года они утратили силу.

Справка. В положении НКРЕП речь шла об аннулировании результатов аукционов на доступ к межгосударственным сечениям со странами, не являющимися членами Энергетического Сообщества, в частности с Россией и Беларусью.

Графики обмена

Там также отметили, что графики импорта и экспорта всегда соглашаются только в тех объемах, которые позволяют гарантировать соблюдение границ операционной безопасности энергосистемы. В том числе и наличие необходимого объема резервов для балансировки энергосистемы.

Внимание. Импорт электроэнергии из России и Молдовы 25 – 31 января отсутствовал, но начиная с 1 февраля возобновили импорт электроэнергии из России.



А из Беларуси – с 1 января 2021 года. Запрет на это действовал с апреля 2020 года.