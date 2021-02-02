Пока нет оснований, чтобы ограничивать импорт электроэнергии из России, – Укрэнерго
Украина снова будет импортировать электроэнергию из России, но временно. Впрочем, в соответствии с законодательством, пока нет оснований для ограничения импорта электричества из Российской Федерации.
Источник: Укрнэнерго
Об этом говорится в законе "О рынке электроэнергии". Такое заявление сделали в пресс-службе компании.
Важно Украина возобновила импорт электроэнергии из России, но временно
В ведомстве пояснили, что оператор системы передачи должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных сечений. Ограничивать доступную пропускную способность можно исключительно в случаях нарушения операционной безопасности энергосистемы.
Ограничения коммерческих обменов (импорта/экспорта электроэнергии) могут применяться только в аварийных ситуациях,
– пояснили в Укрэнерго.
"Указанных в законе оснований для ограничений импорта или экспорта электроэнергии, или доступной пропускной способности пока не существует", – отметили в компании.
Постановление НКРЕП
Там добавили, что положения Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ограничиваются лишь периодом 2020 года. Поэтому с 1 января 2021 года они утратили силу.
Графики обмена
Там также отметили, что графики импорта и экспорта всегда соглашаются только в тех объемах, которые позволяют гарантировать соблюдение границ операционной безопасности энергосистемы. В том числе и наличие необходимого объема резервов для балансировки энергосистемы.
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