В Европейском Союзе не будут менять санкционную политику. В частности – относительно российского газопровода "Северный поток-2".

На уровне руководства Украина не получала от европейских лидеров сигналов о том, что газопровод будет вынесен за рамки санкций. Об этом премьер-министр заявил в интервью.

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По его словам, во время переговоров с представителями ЕС "Северный поток-2" звучал как неотъемлемая часть санкций против России.

Сигналов вынесения за рамки санкций нет

Он отметил: "Очевидно то, что мы с вами видим в европейской прессе, скорее всего, является проявлением внутренних дискуссий. Там, как и у нас ,происходят гибридные информационные и экономические атаки со стороны России. Также присутствуют агрессивные действия".

Но на уровне руководства нет никаких сигналов о том, что вынесение "Северного потока-2" за рамки санкций вообще возможно,

– отметил Шмыгаль.

Кстати говоря! Сенаторы США призвали президента Джо Байдена применить новые санкции против "Северного потока-2", которые имеют помешать введению в эксплуатацию газопровода.

Что известно о "Северном потоке-2"