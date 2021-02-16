Нет никаких сигналов, что "Северный поток-2" вынесут за рамки санкций, – Шмыгаль
В Европейском Союзе не будут менять санкционную политику. В частности – относительно российского газопровода "Северный поток-2".
Источник:Укринформ
На уровне руководства Украина не получала от европейских лидеров сигналов о том, что газопровод будет вынесен за рамки санкций. Об этом премьер-министр заявил в интервью.
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По его словам, во время переговоров с представителями ЕС "Северный поток-2" звучал как неотъемлемая часть санкций против России.
Сигналов вынесения за рамки санкций нет
Он отметил: "Очевидно то, что мы с вами видим в европейской прессе, скорее всего, является проявлением внутренних дискуссий. Там, как и у нас ,происходят гибридные информационные и экономические атаки со стороны России. Также присутствуют агрессивные действия".
Но на уровне руководства нет никаких сигналов о том, что вынесение "Северного потока-2" за рамки санкций вообще возможно,
– отметил Шмыгаль.
Что известно о "Северном потоке-2"
- Проект российской компании "Газпром" предусматривает строительство трубопровода. Через него в обход Украины должны транспортировать газ из России в Европу.
- Из-за того, что США в 2019 году ввели санкции против "Северного потока-2", его строительство временно остановили.
- Но уже 11 декабря 2020 года российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство газопровода.
- Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что проект реализуют, несмотря на санкции со стороны США.
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