Языковой омбудсмен Тарас Креминь высказался о министре культуры и информационной политики Александре Ткаченко. Он раскритиковал его работу.

Источник: "5 канал"

Креминь убежден, что Ткаченко не способен ничего сделать на своей должности в Минкульте.

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Комментируя работу Ткаченко, языковой омбудсмен процитировал отрывок из стихотворения своего отца (украинского поэта Дмитрия Кремня – 24 канал).

Взялись за кино и нет кино, взялись за культуру – культуры нет,

– отметил он.

После этого у Кремня спросили, значит ли это, что Ткаченко является случайным человеком на должности, который не способен ничего сделать. Тот ответил: "Думаю, что не случайный, но неспособный".

Справка. Ткаченко занимает должность министра культуры и информационной политики с 4 июня 2020 года. Тарас Креминь утвержден уполномоченным по защите государственного языка с 8 июля 2020 года.