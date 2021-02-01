Нет ни культуры, ни кино: Креминь раскритиковал работу Ткаченко
Языковой омбудсмен Тарас Креминь высказался о министре культуры и информационной политики Александре Ткаченко. Он раскритиковал его работу.
Источник: "5 канал"
Креминь убежден, что Ткаченко не способен ничего сделать на своей должности в Минкульте.
Читайте также Гостиный двор могут передать Минкульту: Ткаченко хочет сделать из него музей
Комментируя работу Ткаченко, языковой омбудсмен процитировал отрывок из стихотворения своего отца (украинского поэта Дмитрия Кремня – 24 канал).
Взялись за кино и нет кино, взялись за культуру – культуры нет,
– отметил он.
После этого у Кремня спросили, значит ли это, что Ткаченко является случайным человеком на должности, который не способен ничего сделать. Тот ответил: "Думаю, что не случайный, но неспособный".
Поделиться новостью