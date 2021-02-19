Несмотря на соленую воду: Хаджибейский лиман замерз – захватывающие фото
Хаджибейский лиман, несмотря на соленую воду, покрылся льдом. Под автомобильным мостом автотрассы Киев – Одесса можно гулять.
Источник:"УСІ"
Вблизи моста на Киевской трассе Хаджибейский лиман замерз с обеих сторон.
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Лед покрыл Хаджибейский лиман
До самого горизонта видна ледяная пустыня,
– говорится в сообщении.
Специалисты говорят, что ничего необычного в этом явлении нет, поскольку лиманы и даже море в Одесской области раньше всегда замерзали в холодные зимы.
Одесситка Ксения Устимчук отметила, что теперь под автомобильным мостом автотрассы Киев – Одесса можно гулять.
"Хаджибейский лиман замерз, а капитальный ремонт моста "не заморожен", – заявила она.
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Что известно о Хаджибейском лимане?Он расположен на расстоянии 7 километров от Одессы. Длина лимана составляет примерно 31 километр, глубина – до 15 метров, соленость составляет 5 – 6%. От моря он отделен пересыпью, через которую протекает река.
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