Хаджибейский лиман, несмотря на соленую воду, покрылся льдом. Под автомобильным мостом автотрассы Киев – Одесса можно гулять.

Вблизи моста на Киевской трассе Хаджибейский лиман замерз с обеих сторон.

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Лед покрыл Хаджибейский лиман

До самого горизонта видна ледяная пустыня,

– говорится в сообщении.

Специалисты говорят, что ничего необычного в этом явлении нет, поскольку лиманы и даже море в Одесской области раньше всегда замерзали в холодные зимы.

Одесситка Ксения Устимчук отметила, что теперь под автомобильным мостом автотрассы Киев – Одесса можно гулять.

"Хаджибейский лиман замерз, а капитальный ремонт моста "не заморожен", – заявила она.

Справка. Ремонтировать мост начали еще в 2019 году. В августе 2020 года для движения открыли 3 полосы на его правой части. Полностью открыть мост обещают в мае 2021 года.

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