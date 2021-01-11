На рождественские праздники в Ялте шли дожди и снегопады. Впрочем, притоки от них были невелики – 15 тысяч метров кубических. Водохранилища в городе и дальше продолжают мелеть.

Об уменьшении воды в хранилищах рассказала представительница оккупационных властей Ялты Янина Павленко. Об этом информируют запрещенные в Украине российские СМИ, пишет 24 канал.

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За эти праздничные дни, к сожалению, несмотря на дожди и снег, притоки были очень маленькие – около 20 тысяч кубических метров. Дополнительный объем благодаря дополнительным источникам составил 15 тысяч кубических метров,

– рассказала Павленко.

Сколько воды осталось в Ялте

По словам так называемой главы администрации Ялты, в водохранилищах города осталось более 4,4 миллиона метров кубических воды:

более 2 миллионов метров кубических – в Загорском водохранилище;

около 2,4 миллиона метров кубических – в Счастливенском водохранилище.

Какова ситуация с водой в Крыму

Когда Крым оккупировала Россия, на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Так как оккупанты пополняют запасы воды из водохранилищ естественного стока и подземных источников, в Крыму возникло засоление почвы.

С 27 ноября 2020 года в Ялте начали ограничивать подачу воды ночью.

С 14 декабря водоснабжение решили осуществлять по графику – 3 часа утром и 3 часа вечером.

Российские власти в Ялте планировали выкачать воду из озера Могаби.

Справка. Согласно нормам международного права, за проблему водоснабжения на оккупированном полуострове отвечает Россия.