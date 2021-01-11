Несмотря на снегопады, водохранилища в Ялте продолжают мелеть
На рождественские праздники в Ялте шли дожди и снегопады. Впрочем, притоки от них были невелики – 15 тысяч метров кубических. Водохранилища в городе и дальше продолжают мелеть.
Об уменьшении воды в хранилищах рассказала представительница оккупационных властей Ялты Янина Павленко. Об этом информируют запрещенные в Украине российские СМИ, пишет 24 канал.
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За эти праздничные дни, к сожалению, несмотря на дожди и снег, притоки были очень маленькие – около 20 тысяч кубических метров. Дополнительный объем благодаря дополнительным источникам составил 15 тысяч кубических метров,
– рассказала Павленко.
Сколько воды осталось в Ялте
По словам так называемой главы администрации Ялты, в водохранилищах города осталось более 4,4 миллиона метров кубических воды:
- более 2 миллионов метров кубических – в Загорском водохранилище;
- около 2,4 миллиона метров кубических – в Счастливенском водохранилище.
Какова ситуация с водой в Крыму
- Когда Крым оккупировала Россия, на полуострове начались проблемы с водоснабжением.
- Так как оккупанты пополняют запасы воды из водохранилищ естественного стока и подземных источников, в Крыму возникло засоление почвы.
- С 27 ноября 2020 года в Ялте начали ограничивать подачу воды ночью.
- С 14 декабря водоснабжение решили осуществлять по графику – 3 часа утром и 3 часа вечером.
- Российские власти в Ялте планировали выкачать воду из озера Могаби.
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